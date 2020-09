Migrante fugge da centro di accoglienza in Sicilia, investito e ucciso. 5 stelle locali: "Lamorgese si dimetta" (Di venerdì 4 settembre 2020) I 5 stelle della Sicilia chiedono le dimissioni del ministro dell’Interno. “Conte valuti se chiedere alla Lamorgese di mettersi da parte”, affermano i deputati del M5S all’Assemblea regionale Siciliana.A scatenare la reazione dei 5 stelle locali la tragedia di Siculiana, dove un richiedente asilo, in fuga dal centro di accoglienza, è morto - investito da un’auto - e tre poliziotti sono rimasti feriti. Due hanno riportato traumi e contusioni varie, il terzo invece ha una brutta frattura e dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Arrestato l’automobilista, un 34enne.Il tentativo di fuga lungo la statale 115, all’ingresso di Siculiana, è ... Leggi su huffingtonpost

