Michelle Obama parla di matrimonio nel sesto episodio del suo podcast (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel sesto episodio del suo podcast, l’ex first lady Michelle Obama parla con Conan O’Brien di matrimonio, dando consigli sulle relazioni e sugli appuntamenti. parlano anche di come hanno capito come i rispettivi coniugi fossero le persone giuste per loro. “The Michelle Obama podcast”, sesto episodio – il matrimonio Nel sesto episodio di “The Michelle Obama podcast”, l’ex First Lady intervista Conan O’Brien, un comico che tiene un podcast molto popolare. I due discutono dei loro rispettivi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Adnkronos : Renato Balestra: '#Melania più elegante di #Michelle Obama' - HuffPostItalia : 'Melania non sopportava l'idea di usare lo stesso bagno di Michelle Obama. Per questo alla Casa Bianca entrò dopo' - zazoomblog : Michelle Obama parla di matrimonio nel sesto episodio del suo podcast - #Michelle #Obama #parla #matrimonio - NiclasNp : @PardesSeleh Michelle Obama - Josh_Medeiros : @PardesSeleh Michelle obama -