METEO Italia: weekend caldo, ma incombe perturbazione. TEMPORALI da domenica (Di venerdì 4 settembre 2020) METEO SINO AL 10 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’anticiclone ha rotto gli indugi, espandendosi in modo più deciso verso il Mediterraneo Centro-Occidentale e l’Italia. Il bel tempo ed il clima estivo saranno protagonisti del METEO del weekend su gran parte dell’Italia, nonostante la presenza di una lieve area d’instabilità a ridosso della Sicilia. Le perturbazioni sono risalite di latitudine e transitano sull’Europa Centro-Settentrionale. La situazione si avvia di nuovo a cambiare per il progressivo affondo di una saccatura nord-atlantica. Il campo di alta pressione andrà quindi ad indebolirsi fin da domenica, per via dell’onda depressionaria che si scaverà verso l’Europa Occidentale. Un impulso instabile ... Leggi su meteogiornale

Marco_Zum : Meteo inverno: neve e gelo sull'Italia. Svolta meteo, torna l'inverno gelido - RobRe62 : RT @lifegate: Il riscaldamento globale innesca quelle condizioni meteo che rendono gli #incendi sempre più veloci, incontrollabili e distru… - lana_carlotta : CORONAVIRUS: la SECONDA ONDATA di CONTAGI farà 85 mila MORTI. Ecco DOVE e rischi per l'ITALIA - SISEFtweet : RT @lifegate: Il riscaldamento globale innesca quelle condizioni meteo che rendono gli #incendi sempre più veloci, incontrollabili e distru… - infoitinterno : Meteo: SETTEMBRE, dopo Metà Mese arriva già l'ARIA POLARE. Ecco con quali CONSEGUENZE sull'Italia -