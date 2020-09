Meteo Italia validità 15 giorni: prepariamo gli OMBRELLI. AUTUNNO (Di venerdì 4 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni AUTUNNO, questa la sola parola che potrebbe bastare a descrivere quel che potrebbe succedere – a livello Meteo climatico chiaramente – da qui a un paio di settimane. Abbiamo parlato, giustamente, delle sostanziali modifiche bariche che stanno portando a un repentino passaggio stagionale nel nord Europa e tali variazioni si ripercuoteranno in modo importante anche in Italia. Avremo un altro peggioramento durante la prossima settimana e la ferita che andrà a scavarsi potrebbero fungere da richiamo per ulteriori affondi ciclonici. A differenza di quanto emerso dall’analisi modellistica di 24 ore fa, oggi ci vengono proposte gocce fredde a spasso per il Mediterraneo e soprattutto viene ribadita la volontà della Depressione ... Leggi su meteogiornale

