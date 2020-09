Messi risponde alla Liga: “La clausola da 700 milioni non è applicabile” (Di venerdì 4 settembre 2020) In attesa di un comunicato in cui Messi prenda pubblicamente la parola per la prima volta da quando ha deciso di lasciare il Barcellona, parlano i suoi avvocati. In una lettera ufficiale inviata alla Liga firmata da Jorge Messi – in risposta alla precedente con la quale la lega dava ragione al Barcellona nel pretendere il pagamento della clausola rescissoria da 700 milioni di euro – la Liga viene accusata di “evidente parzialità” e si sostiene che il giocatore possa lasciare il Barcellona senza pagare la clausola. “E ‘evidente che il risarcimento di 700 milioni di euro, previsto al precedente punto 8.2.3.5, non trova applicazione”, si legge nel comunicato. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

BonsignoreF : ??#Messi risponde a @LaLiga: “La clausola da 700 milioni è scaduta” ?? - tony62550278 : RT @SkySport: Messi, Jorge risponde alla Liga: 'Non c'è clausola per la stagione 2019-20' - SkySport : Messi, Jorge risponde alla Liga: 'Non c'è clausola per la stagione 2019-20' - napolista : Messi risponde alla Liga: “La clausola da 700 milioni non è applicabile” In una lettera ufficiale gli avvocati del… - miagmarsuren : RT @sportface2016: +++ #Messi, il padre Jorge risponde alla Liga: 'La clausola di 700 milioni non è più valida' +++ -