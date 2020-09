Messi: «Rimango al Barcellona. Mai ho pensato di andare in tribunale contro il club che amo» (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi ha sciolto le riserve circa il suo futuro: ecco le parole del sei volte Pallone d’Oro che mette fine alla telenovela Lionel Messi ha sciolto le riserve e ha deciso di rimanere al Barcellona. Queste le parole del fenomeno argentino ai microfoni di Goal.com. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE ESCLUSIVA A Messi Perché hai aspettato così tanto prima di rompere il silenzio? «In primo luogo perchè dopo la sconfitta di Lisbona è stato molto difficile. Sapevamo che era un rivale molto duro, però non che potesse finire in quel mondo, dando quell’immagine così brutta per il club e per il barcelonismo. Stavo male, non avevo voglia di niente. Volevo solo che passasse il tempo per poi chiarire ... Leggi su calcionews24

Lionel Messi ha sciolto le riserve circa il suo futuro: ecco le parole del sei volte Pallone d’Oro che mette fine alla telenovela Lionel Messi ha sciolto le riserve e ha deciso di rimanere al Barcello ...

