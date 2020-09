Messi resta al Barcellona, l’argentino: “Mai per vie legali col club che amo” (Di venerdì 4 settembre 2020) Messi resta al Barcellona. E’ questa probabilmente la vera notizia di questa giornata. Il capitano e simbolo del club blaugrana, dopo alcune settimane di tira e molla nate probabilmente dopo l’umiliante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco per 8-2, alla fine ha deciso di non continuare questa pericolosa battaglia (per entrambe le parti) contro il club blaugrana e ha deciso di restare in Liga anche il prossimo anno. Una decisione avvenuta al termine di una giornata lunga e interminabile, iniziata con il botta e risposta con la Liga. Il padre dell’attaccante argentino, infatti, ha chiarito la propria posizione contrattuale attraverso una risposta ufficiale rivolta alla Liga, che aveva contestato la volontà del ... Leggi su giornal

