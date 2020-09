Messi fa marcia indietro “Volevo andare via ma resterò al Barcellona” (Di venerdì 4 settembre 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lionel Messi sarà un giocatore del Barcellona anche nella prossima stagione. E' lo stesso fuoriclasse argentino ad annunciarlo in un'intervista esclusiva a “Goal”. “E' da tutto l'anno che dico al club e al presidente che volevo andare via – le parole del sei volte Pallone d'Oro – Credevo che la società avesse bisogno di gente più giovane, di volti nuovi e pensavo che fosse finita la mia tappa al Barcellona, anche se ci stavo malissimo perchè ho sempre detto che avrei voluto chiudere la carriera qui. E' stato un anno complicato, ho sofferto molto durante le partite, durante gli allenamenti, nello spogliatoio. Ma era arrivato il momento in cui ritenevo di cercare nuovi obiettivi, di cambiare aria. Era una decisione a cui pensavo da tempo, non è figlia ... Leggi su liberoquotidiano

