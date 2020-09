Mercato Juventus, colpo in arrivo: ecco il nuovo terzino sinistro (Di venerdì 4 settembre 2020) Mercato Juventus- Tiene banco il calcioMercato in casa bianconera. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Paratici starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Gosens. L’arrivo del terzino dell’Atalanta potrebbe coincidere con il potenziale addio di Alex Sandro, ma tutto verrà valutato con calma nel corso delle prossime settimane. Mercato Juventus, Gosens per Alex Sandro: ecco perchè si può L’evolversi del calcioMercato potrebbe portare la Juventus a valutare potenziali offerte per Alex Sandro il quale sarà sacrificato solamente di fronte a un’offerta da circa 40 milioni. Leggi anche: Dzeko Juventus, l’attaccante ... Leggi su juvedipendenza

