Meloni attacca: "I negazionisti del Covid sono nel Governo". M5s e Pd insorgono (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Giorgia Meloni è a Sanremo e sta facendo campagna elettorale in vista delle regionali liguri del 20 e 21 settembre. Un cronista le chiede se il ricovero di Silvio Berlusconi per un inizio di polmonite dovuta al Covid 19 segni la fine del negazionismo. E la leader di Fratelli d'Italia non ci sta, respinge al mittente qualsiasi accostamento. L'attacco di Meloni "Le accuse di negazionismo non le accetto da nessuno e in particolare dalla sinistra, perchè ricordo che, quando noi chiedevano di mettere in quarantena chi rientrava dalla Cina, un signore che si chiama Nicola Zingaretti, segretario del Pd, andava in giro a dire che l'unico virus era il razzismo e stava a Milano a prendere l'aperitivo", attacca. Il caso mascherine "I negazionisti del virus stanno nel Governo ... Leggi su agi

