Mazda Italia - Uno speciale raduno a Milano AutoClassica (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel 2020 la Mazda festeggia i suoi primi 100 anni: un traguardo importante, che il costruttore di Hiroshima vuole festeggiare assieme a tutti gli appassionati del brand. Per questo motivo, la filiale Italiana della Casa, in collaborazione con Ruoteclassiche e Youngtimer, ha organizzato a Milano uno speciale raduno denominato 100 Mazda x 100 Anni: un evento dedicato a tutti i modelli di ogni epoca e tipologia, purché appartenenti al marchio nipponico. Il meeting, in particolare, si svolgerà in concomitanza con Milano AutoClassica, la fiera dedicata allesposizione di vetture classiche e youngtimer che si terrà nel capoluogo lombardo dal 25 al 27 settembre.Partecipazione attiva. Levento è orientato a coinvolgere attivamente ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Mazda Italia Mazda, uno speciale raduno a Milano AutoClassica - Quattroruote.it Quattroruote Uno speciale raduno a Milano AutoClassica

L'apertura al pubblico sarà dal 21 al 31 del mese. Ora il calendario dei motor show americani è compresso in tre mesi e potrebbe stravolgere le strategie delle Case ...

Tesla corre a Wall Street ma vende solo 1.500 auto in Italia da inizio anno

Il comparto auto prova a cambiare marcia, dopo essere stato pesantemente rallentato durante il periodo di lockdown, causa Covid-19. Nel mese di agosto 2020, in Italia, le immatricolazioni sono state p ...

L'apertura al pubblico sarà dal 21 al 31 del mese. Ora il calendario dei motor show americani è compresso in tre mesi e potrebbe stravolgere le strategie delle Case ...Il comparto auto prova a cambiare marcia, dopo essere stato pesantemente rallentato durante il periodo di lockdown, causa Covid-19. Nel mese di agosto 2020, in Italia, le immatricolazioni sono state p ...