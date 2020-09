Matteo a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video (Di venerdì 4 settembre 2020) Matteo è uno dei concorrenti più precisi di Bake Off Italia 2020. Ama l’ordine e i dettagli e infonde queste caratteristiche della sua personalità anche nei dolci che crea. Ha una storia difficile alle spalle: quando la madre si è ammalata, ha iniziato a scoprire il mondo della pasticceria. Matteo vuole cambiare vita e pensa di avere quel gusto originale che un giorno gli permetterà di aprire una pasticceria tutta sua. Come se la caverà con gli altri sfidanti? In attesa di scoprirlo, vediamo la sua scheda e il Video di presentazione. Matteo a Bake Off Italia 2020 – La scheda Matteo ha 35 anni e viene da Milano. Di professione fa il fotografo e crede ... Leggi su giornal

Matteo Bake Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matteo Bake