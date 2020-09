Marvel’s Avengers disponibile da oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Marvel’s Avengers è disponibile in tutto il mondo per PlayStation®4, Xbox One, PC e Stadia. Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’esperienza completa che mescola la campagna “Riuniti”, una storia da giocare in singolo, con le missioni Zona di guerra dell’Iniziativa Avengers in corso, le quali porteranno gli Avengers in giro per il mondo e non solo. Ogni missione della campagna “Riuniti” è progettata per presentare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni dell’Iniziativa Avengers possono essere giocate da soli con la tua squadra personalizzata controllata dall’IA oppure in un gruppo di massimo quattro giocatori*, usando qualsiasi eroe disponibile al ... Leggi su gamerbrain

