Marvel’s Avengers disponibile da oggi 4 settembre, prime recensioni e miglior prezzo (Di venerdì 4 settembre 2020) Il momento più atteso dagli appassionati di fumetti sui supereroi è finalmente arrivato: a partire da oggi Marvel’s Avengers è infatti liberamente acquistabile. Un day one che permetterà dunque di vestire i panni dei più grandi personaggi della Casa delle Idee, riuniti tutti in una stessa produzione videoludica. Un’impresa non da poco, vista la caratterizzazione di cui dispone ogni singolo supereroe. E Crystal Dynamics ha indubbiamente spremuto al massimo le proprie capacità per ottenere il miglior risultato possibile. Un primo antipasto di cosa il gioco proporrà ai suoi utenti lo si è potuto avere già nel corso della recente versione beta di Marvel’s Avengers. Un frangente che ha richiamato l’attenzione di milioni di utenti, ... Leggi su optimagazine

DarioConti1984 : Marvel's Avengers: Metacritic accoglie le prime recensioni, ecco i voti - GamingTalker : Marvel’s Avengers è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia - DigiTalkPR : Shaun Escayg: 'Con 'Marvel's Avengers' mettiamo in discussione il ruolo dei supereroi' Lo sviluppat… - exitlight_ : Ad ogni modo ho iniziato Marvel's Avengers PS4 e per ora la storia mi piace un sacco - GianlucaOdinson : Marvel's Avengers: Metacritic accoglie le prime recensioni, ecco i voti -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel’s Avengers Marvel’s Avengers, un’anteprima del nuovo videogame dedicato ai Vendicatori Il Fatto Quotidiano