Martinez striglia la stampa: «Su Courtois avete sbagliato» – VIDEO

Il commissario tecnico del Belgio ha parlato del portiere Courtois

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, in conferenza stampa ha difeso il portiere Thibaut Courtois che nei giorni scorsi è stato additato come positivo al Covid-19. «Le voci su Courtois che avete fatto girare non mi sono piaciute. Dico questo perché i Red Devils siamo tutti noi. Non c'è bisogno di dare un'informazione inaccurata o di rincorrere quelle che non portano da nessuna parte. Courtois è disponibile ad allenarsi con noi. Il professore e la commissione medica hanno detto che è negativo al Covid-19. Quello che è accaduto mi ha dato molto fastidio».

