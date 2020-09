Martina Stella Instagram, femminilità ed eleganza alle stelle: «A dir poco incantevole!» (Di venerdì 4 settembre 2020) Martina Stella è amata moltissimo dal pubblico italiano. L’attrice ha preso parte a diversi film, tra cui: L’ultimo bacio, Un amore perfetto, Un’estate ai Caraibi, Ti presento un amico, Sapore di te e Natale a 5 stelle. L’artista è seguita moltissimo anche sui social. Il profilo Instagram di Martina Stella conta oltre 460 mila followers, che ogni giorno si lasciano incantare dalla sua straordinaria sensualità. Poche ore fa il suo scatto in costume ha causato diversi capogiri ai numerosi ammiratori, i quali hanno invaso il post di complimenti. Inoltre, l’attrice insieme a sua figlia sta letteralmente spopolando anche su Tiktok. I loro video super divertiti non passano mai inosservati. Leggi anche –> Martina ... Leggi su urbanpost

imironicc : Innamorata dei TikTok di Martina Stella e la figlia. La piccola è già perfetta per fare l'attrice ???????? - fracalmaquelbro : @rudenotto_ @icarusxsqvad tipo tutte quelle con cui ho interagito tranne martina stella scandente - Franchi24122823 : @Eurosport_IT Conchita tolse la stella a Martina sull'erba amica di Wimbledon. - cereninna : @filodrama Non riesco a trovare la versione originale con il suo audio in italiano. Sta cosa ridoppiata in ritardo… - Agatha737 : Vista la versione di Dorelli in tv e quella di Dorelli Junior a teatro. Entrambe bellissime. L'unica da bocciare è… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Stella Martina Stella allo specchio, il fotografo impazzisce: "sotto la gonna", foto da infarto LiberoQuotidiano.it Hanno raccontato i mesi più difficili del lockdown, ora le parole dei ragazzi diventano un e-book

Coinvolti gli adolescenti delle zone rosse e dell’area giovani del Cro di Aviano. Il contest di scrittura è diventato un un libro che verrà presentato a pordenonelegge Leggere le loro parole è come un ...

Cosa vedere stasera in tv | giovedì 3 settembre | I 5 film da non perdere

Il 3 settembre 2020, tra i film a disposizione da poter vedere questa sera in televisione vi segnaliamo: Superaman Returns, Letters to Juliet, Corpi da reato, Kingsman: Secret Service e Io prima di te ...

Coinvolti gli adolescenti delle zone rosse e dell’area giovani del Cro di Aviano. Il contest di scrittura è diventato un un libro che verrà presentato a pordenonelegge Leggere le loro parole è come un ...Il 3 settembre 2020, tra i film a disposizione da poter vedere questa sera in televisione vi segnaliamo: Superaman Returns, Letters to Juliet, Corpi da reato, Kingsman: Secret Service e Io prima di te ...