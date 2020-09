Martina Franca, scuola: il Comune si riprende il palazzo, ordinanza del sindaco per superare il silenzio della Provincia L'amministrazione provinciale non ha aderito alla richiesta del primo cittadino che ora requisisce l'immobile (Di venerdì 4 settembre 2020) Il plesso nel rione Carmine di Martina Franca serve al Comune per consentire, nell’immediato, ad un asilo nido di svolgere l’attività. La sede di sempre, di quell’asilo, sarà sottoposta dal 14 settembre a lavori di messa in sicurezza, per alcuni mesi. L’amministrazione Provinciale di Taranto, da una ventina d’anni titolare del comodato d’uso dell’immobile al fine della gestione della scuola superiore insediata lì, ora non ha più un motivo per detenere il comodato d’uso, visto che una scuola superiore lì non c’è più e che la Provincia ha intenzione di fare insediare lì la caserma ... Leggi su noinotizie

