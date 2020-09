Marta Cartabia presidente della Corte Costituzionale. Ecco chi è (Di venerdì 4 settembre 2020) Marta Cartabia presidente della Corte Costituzionale. Ecco chi è Marta Cartabia è il nuovo presidente della Corte Costituzionale: è stata eletta all’unanimità, con 14 voti a favore (il 15°, della Cartabia, si è convertito in un’astensione). Questa elezione fa di lei la prima donna presidente della Corte Costituzionale, anche se la durata del suo mandato sarà breve, visto che terminerà il 13 settembre 2020. Questo perché la Cartabia è stata nominata alla Consulta il 13 ... Leggi su termometropolitico

