Marina Berlusconi: 'Solo commiserazione per le parole di De Benedetti su mio padre' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti familiari, non possono suscitare altro che un sentimento di commiserazione'. Così ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazi… - Corriere : De Benedetti: auguri a Berlusconi ma resta un imbroglione. La figlia Marina: «Provo commiserazione» - damorantonio : RT @fattoquotidiano: Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazione… - bizcommunityit : De Benedetti contro Berlusconi: 'Auguri ma resta un imbroglione'. La furia di Marina: 'Provo commiserazione' - Butter_Fly_1 : RT @Libero_official: #MarinaBerlusconi contro Carlo #DeBenedetti: 'Le frasi contro mio padre? Uomo in disarmo, merita solo commiserazione'… -