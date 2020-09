Marina Abramović veste Burberry nei panni di Maria Callas (Di venerdì 4 settembre 2020) Leggendaria soprano dall’animo fragile, tanto quanto potente era la sua voce, Maria Callas è una delle icone musicali e femminili – se non l’icona per eccellenza – del ventesimo secolo. Una donna che ha vissuto un cammino ricco di successi e al tempo stesso tormentato, riflesso spesso nel tragico destino dei ruoli femminili da lei interpretati: delle donne a cui, dalla Tosca a Madama Butterfly, Marina Abramović ha deciso di prendere ispirazione per il suo nuovo progetto lirico dedicato proprio alla cantante lirica, intitolato 7 morti di Maria Callas. Leggi su vanityfair

