Maria de Filippi: la grande novità della nuova edizione di Amici 20 (Di venerdì 4 settembre 2020) Per Maria De Filippi, la stagione televisiva che si sta per aprire è ricca di novità importanti. Una di queste potrebbe riguardare Amici 20. Secondo quanto si può leggere sulle pagine di TvBlog, il daytime del talent show potrebbe approdare su Italia 1, per la precisione nella fascia preserale. Questa importante novità verrebbe concretizzata a seguito dell’abbandono di Real Time, la rete che, fino alla scorsa stagione, ha trasmesso la costola del programma di Maria De Filippi, rappresentando una ‘finestra aperta’ importantissima sulla quotidianità tra le mura della scuola. Si tratterebbe quindi, nel caso in cui le ipotesi dovessero trovare conferma, di una doppia svolta: da un lato uno dei momenti più significativi dello ... Leggi su dilei

zazoomblog : Amici 2021 Maria De Filippi fa il colpo grosso: tra i professori c’è lei - #Amici #Maria #Filippi #colpo #grosso: - MondoTV241 : Giorgia nel talent show di Maria De Filippi? L’indiscrezione #giorgia #amici #mariadefilippi - AlessandraFort1 : @bubinoblog Ti hanno fatto vedere come sei arrivata in tv con le tette fuori e ti lamenti? BASTAVA NON METTERSI NUD… - BITCHYFit : Maria De Filippi arrabbiata e nuove corteggiatrici per Sirius: le anticipazioni di Uomini e Donne - danilodiflorio : Riki torna con “PopClub” e incorona Maria De Filippi: “Più brava lei di tanti discografici” -