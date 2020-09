Mara Venier, che trasformazione della conduttrice: ha perso 10 chili. La sua dieta speciale (Di venerdì 4 settembre 2020) Le sue foto a fine articolo! Per il suo ritorno a Domenica In, la celebre conduttrice Mara Venier si sarebbe messa a dieta, perdendo la bellezza di oltre 10 kg con l’alimentazione e un po’ di attività fisica. Il tutto con uno schema alimentare definito dai giornali “dieta proteica”, ma che come vedremo secondo le indiscrezioni, è un piano low carb che permette di mangiare anche un po’ di frutta. La dieta di Mara Venier non è un piano iperproteico. A parte la scelta di alcuni alimenti più proteici e il divieto di consumarne altri più zuccherini, a fare una dieta “iperproteica” è la quantità di proteine ... Leggi su howtodofor

