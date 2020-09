Mara Carfagna attacca i negazionisti: “La manifestazione no mask è pericolosa” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, scende in campo contro la manifestazione dei negazionisti del Covid, in programma domani a Roma: “Il Covid”, scrive la Carfagna su Facebook, “rimane una minaccia costante, da affrontare con serietà ed equilibrio. Lo conferma in queste ore il ricovero del presidente Berlusconi, al quale rinnovo i miei più affettuosi auguri di pronta guarigione. Ma ancor di più ce lo ricordano la sua prudenza e l’attenzione con la quale ha seguito l’evolversi della pandemia nel nostro Paese e nel mondo, con responsabilità e senza cedere ad allarmismi. Ancora una volta, è stato e rimane anche in queste ore d’esempio per ... Leggi su anteprima24

Ciantellino : @Joe911S @mara_carfagna @nicvaccani Allora dovrebbe chiamarsi NOGOV! Ma per dovere di tifoseria è stato scelto #NoMask - BeatriceCovassi : @mara_carfagna Sbagliato anche autorizzarla, mettendo in pericolo la salute di molti. - Ciantellino : @mara_carfagna Cosa dicono i #somaristi della manifestazione #NoMask di domani? Mi piacerebbe conoscere la loro pos… - Psyco012 : @mara_carfagna Un po’ tardive queste parole, no? Avete avuto bisogno che il vostro leader si ammalasse per svegliarvi? - GiulianoL23 : @Conrad_MI @Joe911S @mara_carfagna @nicvaccani È arrivato un altro fenomeno ! -

