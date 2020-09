Maison Antigone all’Onu: “Tribunali disumani, si creino corridoi umanitari per mamme e bambini” (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – “Questo Stato, questi Tribunali stanno diventando disumani. E’ in corso una guerra, una grave emergenza umanitaria. I bambini che hanno vissuto allontanamenti coatti e casa famiglia hanno sviluppato patologie legate al sistema immunitario, o sono diventati chiusi in se stessi, depressi o aggressivi, con percorsi scolastici falliti. Bisogna agire in fretta per il bimbo di Parma che il 14 agosto scorso e’ stato portato via da sua madre, con i soli vestiti che aveva addosso, senza un cambio, un gioco o un pupazzo cui aggrapparsi per non impazzire”. Sono le parole accorate di Michela Nacca, avvocata e presidente di Maison Antigone, sentita dall’agenzia di stampa Dire. Leggi su dire

