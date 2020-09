M5S: scoppia la polemica in Campania per la “coppia” elettorale Ciarambino-Saiello: “E’ vietato” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl M5S viene meno ai propri dogmi? Sta creando malumori in Campania l’accoppiata Ciarambino-Saiello alle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre. Da giorni – come riporta Cronache di Napoli – circolano santini e fac simile elettorali con i due nomi: Valeria Ciarambino (candidata sia alla presidenza della Regione che al Consiglio regionale) e Gennaro Saiello (consigliere uscente ricandidato al Consiglio). Fare propaganda in coppia è vietato dalle regole del Movimento. Ma ora tutti i principi sono saltati: si salvi chi può. L'articolo M5S: scoppia la polemica in Campania per la “coppia” elettorale ... Leggi su anteprima24

In crisi di leadership e di consensi, il Movimento 5 Stelle è nel caos. La nave grillina, non da oggi, naviga in acque (molto) agitate: le elezioni regionali saranno un appuntamento decisivo per il fu ...

Dl semplificazioni: scoppia caso emendamenti anche in Senato, M5S in subbuglio

(Adnkronos) – Intanto dal ministero dei Rapporti con il Parlamento fanno notare che "l'emendamento contestano non è mai stato oggetto di discussione in commissione. Sorprende che lo sia diventato oggi ...

