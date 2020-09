M5S, monta la rabbia: «Stiamo perdendo pezzi importanti, così non possiamo andare avanti» (Di venerdì 4 settembre 2020) I malpancisti nel M5S ci sono, anche se molti preferiscono restare nell’anonimato o nel silenzio. Ma c’è anche chi esce allo scoperto, perché si rende conto che la situazione sta precipitando. È il caso di Giorgio Trizzino, deputato grillino. Che si sfoga su Facebook. «Anche Piera Aiello ha deciso di lasciare», scrive, «e il Movimento continua a perdere pezzi importanti. Così non si può più andare avanti perché tutti coloro che fino ad oggi hanno deciso di “mollare” fanno parte di quella pattuglia numerosa di professionisti e di persone di qualità su cui il M5S aveva puntato alle elezioni del 4 marzo 2018». Il M5S e le “scelte coraggiose” «Nella società civile – prosegue – le ... Leggi su secoloditalia

