**M5S: 'fornitore esterno', l'idea per togliere a Casaleggio chiavi Movimento** (2) (Di venerdì 4 settembre 2020) (Adnkronos) - I rapporti tesi con il presidente dell'associazione Rousseau sono stati anche al centro della riunione in via Arenula tra i big del M5S, un incontro in cui grande assente è stato Alessandro Di Battista, anche se alcuni presenti assicurano che, a differenza di Casaleggio, fosse tra la lista ristretta di invitati. Nel corso dell'incontro si è parlato della futura leadership -le due opzioni in campo capo politico o organismo collegiale- ma anche un ritorno alla piazza del M5S. La data 'papabile' è il prossimo 12 settembre con una manifestazione a sostegno del sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : **M5S: 'fornitore esterno', l'idea per togliere a Casaleggio chiavi Movimento** (2)... - TV7Benevento : **M5S: 'fornitore esterno', l'idea per togliere a Casaleggio chiavi Movimento**... -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S fornitore Decreto Semplificazioni: Mantovani (M5s), libertà cittadini potrà essere tutelata solo da professionalità informatiche Agenzia Nova Decreto Semplificazioni: Mantovani (M5s), libertà cittadini potrà essere tutelata solo da professionalità informatiche

Roma, 04 set 15:28 - (Agenzia Nova) - La senatrice del Movimento cinque stelle, Maria Laura Mantovani, nel suo intervento nell'Aula di palazzo Madama ha affermato che "il decreto Semplificazioni ha l' ...

Dl semplificazioni, Mantovani (M5s): acceleriamo digitalizzazione

Roma, 4 set. (askanews) - "Il decreto Semplificazioni ha l'ambizione di imprimere un'accelerazione decisiva nella digitalizzazione del nostro Paese. La sfida di Next generatio EU è soprattutto riconve ...

Roma, 04 set 15:28 - (Agenzia Nova) - La senatrice del Movimento cinque stelle, Maria Laura Mantovani, nel suo intervento nell'Aula di palazzo Madama ha affermato che "il decreto Semplificazioni ha l' ...Roma, 4 set. (askanews) - "Il decreto Semplificazioni ha l'ambizione di imprimere un'accelerazione decisiva nella digitalizzazione del nostro Paese. La sfida di Next generatio EU è soprattutto riconve ...