M5S, domani fa tappa nel Sannio il presidente della Commissione Lavori Pubblici al Senato (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – domani mattina, alla presenza della deputazione sannita, saranno ospiti del nostro territorio i Senatori Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici, e Agostino Santillo componente della medesima Commissione. Alle 10.00, accompagnati dai candidati sanniti del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali, Antonella Coletta e Carmine Molinaro, visiteranno la Idal s.r.l., azienda specializzata nella selezione e distribuzione di prodotti alimentari ‘Made in Italy’ di qualità, sita in contrada Pezzapiana a Benevento. A seguire, la delegazione, si porterà a Ponte, presso la Car s.r.l. di Enzo Rillo, società leader in ... Leggi su anteprima24

Il ministro degli Esteri: «Non ho mai chiesto ad Antonella Laricchia di ritirarsi. Anzi le ho detto di andare avanti». I problemi con il Pd a Roma CERNOBBIO. Stamattina nella raffinata Villa d’Este di ...

Voto utile, ma non per il Pd. Di Maio tre giorni in Puglia per sostenere la candidata anti-Emiliano

Alle 20.00 a Bari, domani alle 10.00 a Foggia, alle 12:30 ad Andria, alle 17:30 a Maglie e alle 21:00 a Galatina. È una campagna elettorale serratissima quella che inizia oggi per Luigi Di Maio in Pug ...

