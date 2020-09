L'Università di Washington: a dicembre 30 mila morti al giorno nel mondo di Covid-19 (Di venerdì 4 settembre 2020) Sempre che non ci siano già i vaccini: non fanno ben sperare le prime stime globali sulla pandemia nei prossimi mesi. Secondo gli esperti dell'Institute for Health Metrics and Evaluation, Ihme, presso ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Università Washington Classifica mondiale delle Università : Bologna la migliore d'Italia e anche Trento si piazza bene l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige National Geographic Festival delle Scienze – Digital: tornano gli appuntamenti a settembre

Al centro dell’evento in live streaming del 04/09, le scelte alimentari e il complesso rapporto con il cibo, in un viaggio tra foodies, vegani, neofobici e altre storie. La lunga maratona di incontri ...

Scuola, manifestazione nazionale il 26 settembre

I sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams prenderanno parte alla manifestazione indetta dal Comitato «Priorità alla scuola» che si terrà sabato 26 set ...

