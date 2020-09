Luana accoltellata e gettata nel pozzo in provincia di Napoli: fermato un 34enne (Di venerdì 4 settembre 2020) Luana, accoltellata e gettata nel pozzo. E? stato fermato N.D.S., 34 anni, che vive a pochi metri dal luogo del ritrovamento del cadavere. Una tragica morte quella di Luana Rainone, 31 anni,... Leggi su ilmattino

È di Luana Rainone il cadavere trovato all'alba in un pozzo nelle campagne tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). La ragazza, 31 anni e originaria di Sarno, era scomparsa il 23 lug ...

