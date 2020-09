L'Oms "ammette" la sconfitta: arriva il virologo anti lockdown (Di venerdì 4 settembre 2020) Alessandra Benignetti Johan Giesecke, il virologo svedese sostenitore del raggiungimento dell'immunità di gregge contro il Covid ora è vice presidente del gruppo tecnico e strategico dell'Oms sui pericoli infettivi. Sul lockdown scriveva: "Non servirà ad evitare i casi gravi ma solo a rimandarli" Nel team di esperti che affiancano il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e lo consigliano su come affrontare la pandemia c’è una new entry. Il virologo svedese Johan Giesecke, epidemiologo di Stato dal ’95 al 2005 e capo degli esperti dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) fino al 2014, è stato promosso vice presidente del gruppo consultivo tecnico e strategico sui pericoli infettivi dell’organizzazione. Non ci sarebbe niente ... Leggi su ilgiornale

