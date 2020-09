Lo sfogo di Ruotolo: "Il lavoro in Senato mi distrugge". E quella bomba su De Luca... (Di venerdì 4 settembre 2020) Giovedì 3 settembre nel transatlantico del Senato appare all'improvviso Sandro Ruotolo, neo Senatore dopo le suppletive di Napoli ed ex primo collaboratore di Michele Santoro in tutti i suoi programmi. Ha un vestito elegante, ma palesemente sotto misura, tanto che la camicia si strappa e lascia scoperto uno scampolo di pancia. Pare distrutto dalle prime settimane di esperienza parlamentare. “Dicevano che qui non si lavora, invece è l'esatto opposto. Io ero abituato a fare due mesi a mollo al mare d'estate. Sai quanto sono state lunghe le mie vacanze? 11 giorni in tutto! E al ritorno subito una fatica dietro l'altra... Purtroppo sono nella commissione Affari costituzionali, e lì ci sono i decreti che contano. Avevamo da esaminare 1.500 emendamenti. Primo giorno fino alle undici di sera. Poi due giorni fino ... Leggi su iltempo

