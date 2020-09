LIVE – Varese-Cantù 31-31, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 4 settembre 2020) Openjobmetis Varese e Acqua S.Bernardo Cantù si affrontano all’Enerxenia Arena di Masnago in occasione della terza giornata della Supercoppa di Serie A1. Nel gruppo A derby tra le due compagini ancora a secco, al momento sono state entrambe surclassate dall’Olimpia Milano (Cantù due volte) e sconfitte di una lunghezza da Brescia. Il derby darà ad una delle due i primi punti della campagna nel primo trofeo della stagione. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.30 di venerdì 4 settembre. SEGUI IN DIRETTA OLIMPIA MILANO-BRESCIA SEGUI IN DIRETTA CREMONA-REGGIO EMILIA SEGUI IN DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA-VIRTUS BOLOGNA IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE ... Leggi su sportface

