LIVE – Fortitudo Bologna-Virtus Bologna 73-87, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 4 settembre 2020) Alla Unipol Arena va in scena il derby della basket city tra Fortitudo Bologna e Segafredo Virtus Bologna. Le due compagini si incrociano nella terza giornata del gruppo B della Supercoppa 2020 di Serie A1. I ragazzi di Djordjevic arrivano al confronto da imbattuti dopo i match contro Cremona e Reggio Emilia. Quest’ultimi hanno invece sconfitto la Fortitudo che si è poi rifatta contro una ridimensionata Vanoli. L’incontro prenderà il via alle ore 20.45 di venerdì 4 settembre, su Sportface potrete seguirlo in tempo reale tramite LIVE testuale. SEGUI IN DIRETTA OLIMPIA MILANO-BRESCIA SEGUI IN DIRETTA CREMONA-REGGIO EMILIA SEGUI IN DIRETTA ... Leggi su sportface

