LIVE – Cremona-Reggio Emilia 2-0, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 4 settembre 2020) Vanoli Cremona e Unahotels Reggio Emilia scendono in campo nella terza giornata del gruppo B di Supercoppa 2020 di Serie A1. Gli Emiliani si approcciano alla trasferta lombarda dopo l’overtime perso contro la Virtus Bologna, al termine di una gara che ha confermato la pericolosità del nuovo gruppo biancorosso. I padroni di casa invece dopo due K.O proveranno a raccogliere i primi due punti del torneo anche se sulla carta partono da sfavoriti. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 19.00 di venerdì 4 settembre. SEGUI IN DIRETTA OLIMPIA MILANO-BRESCIA SEGUI IN DIRETTA VARESE-CANTÙ SEGUI IN DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA-VIRTUS BOLOGNA IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa ... Leggi su sportface

sportface2016 : #LBASupercoppa LIVE – Cremona-Reggio Emilia, RISULTATO IN DIRETTA. Segui il match dalle ore 19.00 - zazoomblog : LIVE – Cremona-Reggio Emilia Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Cremona-Reggio #Emilia #Supercoppa - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Cremona 96-77 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Cremona #96-7… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Cremona 64-55 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Cremona #64-5… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Cremona 57-53 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Cremona #57-5… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cremona LIVE – Cremona-Reggio Emilia, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA Sportface.it DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA/ Video streaming tv, parla coach Galbiati (basket)

La diretta tv di Cremona Reggio Emilia non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per ...

Cremona, il Teatro Ponchielli riprende la sua attività con Monteverdi OFF dal 22 al 24 settembre

Due appuntamenti al giorno, alle 18.00 e alle 21.00, tra sacro e profano, con incursioni nel mondo delle sperimentazioni musicali ed oltre. Cremona, 4 settembre 2020 - Monteverdi torna dal vivo! Dopo ...

La diretta tv di Cremona Reggio Emilia non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per ...Due appuntamenti al giorno, alle 18.00 e alle 21.00, tra sacro e profano, con incursioni nel mondo delle sperimentazioni musicali ed oltre. Cremona, 4 settembre 2020 - Monteverdi torna dal vivo! Dopo ...