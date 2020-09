LIVE| Calciomercato Serie A, 4 settembre: Torino su Torreira. Verona, ufficiale Tameze (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Serie A LIVE- Tutto pronto per l’inizio della sessione di Calciomercato, la quale aprirà i battenti ufficialmente il 1 settembre e chiuderà il 1 ottobre. Di seguito tutte… Questo articolo LIVE Calciomercato Serie A, 4 settembre: Torino su Torreira. Verona, ufficiale Tameze è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

DiMarzio : #Ausilio live sul #calciomercato @Inter tra pochi minuti su @SkySport 24 - DiMarzio : LIVE | #Reggina, è fatta per #Rami - Teo__Visma : NON ESISTE NOME DI CHI LO HA SCRITTO. Nella pagina del calciomercato live non c'è firma, sono aggiornamenti di redazione. - forzaroma : #Calciomercato #ASRoma live, slittano le visite di #Schick al #BayerLeverkusen. Spiraglio #Smalling - RF_Mancini : RT @Davide_Aprilini: Dalle 13 alle 15 ON AIR in studio ospite di @RF_Mancini su @FebbreDaRoma @nonela_radio. Parleremo di #Friedkin e #calc… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Calciomercato Calciomercato, news e trattative del 3 settembre Sky Sport Calciomercato Inter, UFFICIALE: beffa in attacco | Sfuma il doppio colpo

Niente da fare per l’Inter che dovrà rinunciare in un colpo solo ad entrambi gli attaccanti. Il primo a sfumare è stato Federico Bonazzoli che ha appena rinnovato il proprio accordo con la Sampdoria c ...

Begovic, alte pretese di ingaggio: il Milan valuta due alternative

Il Milan spera nel ritorno di Asmir Begovic, ma lo stipendio richiesto dal portiere bosniaco è giudicato eccessivo. Ci sono altre opzioni per la porta. Ceduti Pepe Reina alla Lazio e Alessandro Plizza ...

Niente da fare per l’Inter che dovrà rinunciare in un colpo solo ad entrambi gli attaccanti. Il primo a sfumare è stato Federico Bonazzoli che ha appena rinnovato il proprio accordo con la Sampdoria c ...Il Milan spera nel ritorno di Asmir Begovic, ma lo stipendio richiesto dal portiere bosniaco è giudicato eccessivo. Ci sono altre opzioni per la porta. Ceduti Pepe Reina alla Lazio e Alessandro Plizza ...