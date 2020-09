Litighiamo di Riki lancia PopClub, il nuovo album da oggi anche in special edition (Di venerdì 4 settembre 2020) Esce oggi Litighiamo di Riki, il nuovo singolo che lancia l’album PopClub. Scritto da Riki con Riccardo Scirè, che ne ha curato anche la produzione artistica, PopClub è il nuovo progetto discografico di Riccardo Marcuzzo dalle sonorità pop ed elettroniche. Nel nuovo disco ci sono 11 tracce tra le quali il singolo Gossip, primo estratto dal progetto, e il nuovo singolo Litighiamo, disponibile da oggi in radio e in digital download. In PopClub c’è anche Lo Sappiamo Entrambi, il brano che Riki ha presentato allo scorso Festival di Sanremo, in ... Leggi su optimagazine

