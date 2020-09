Lionel Messi ci ripensa: “Non andrei mai per vie legali contro il club della mia vita, ecco perché rimarrò al Barcellona” (Di sabato 5 settembre 2020) Alla fine Lionel Messi ha deciso di restare al Barcellona per la stagione che si appresta a partire nel weekend del 26-27 settembre contro il Villarreal. “Non andrei mai per vie legali contro il club della mia vita, ecco perché rimarrò al Barcellona”. La Pulce dovrà sottoporsi ai test anti-Covid già espletati dai compagni di squadra prima di riaggregarsi al gruppo e riprendere l’attività. Il Barcellona, nonostante tutto il polverone delle ultime settimane e la possibilità di perdere il giocatore a costo zero a giugno 2021, non sanzionerà la “Pulce”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli

WinamaxSport : Personne : Lionel Messi : - romeoagresti : #MESSI in ESCLUSIVA a @goal ?????? - marcoconterio : ?? Ronald Koeman ha già comuninicato a Lionel #Messi che non conterà su Luis #Suarez. Il futuro del Pistolero è sleg… - AdamAssahnoun1 : RT @WinamaxSport: Personne : Lionel Messi : - zannoun269 : RT @WinamaxSport: Personne : Lionel Messi : -