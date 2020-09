L’indiscrezione: Pordenone, è fatta per l’esterno offensivo Mallamo (Di venerdì 4 settembre 2020) Alessandro Mallamo era a sorpresa nel mirino del Pordenone lo scorso 26 agosto, adesso la trattativa si è sbloccata. L’esterno offensivo di proprietà dell’Atalanta arriverà in prestito alla corte di Tesser, un colpo di qualità per le rinnovate ambizione del Pordenone. Foto: logo Pordenone L'articolo L’indiscrezione: Pordenone, è fatta per l’esterno offensivo Mallamo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Pordenone La rivolta dei #parrucchieri viaggia sul web Affaritaliani.it