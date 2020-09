L’indiscrezione: Falasco ha detto sì al Pordenone, ma il Perugia vuole Burrai in cambio (Di venerdì 4 settembre 2020) Confermiamo: Nicola Falasco ha accettato la proposta del Pordenone, al punto che per la prossima settimana è previsto un incontro per le firme. Ma il Perugia per liberarlo chiede che venga inserito il centrocampista Burrai nella trattativa, un identikit ritenuto perfetto per provare subito a tornare subito in Serie B. Foto: Instagram personale L'articolo L’indiscrezione: Falasco ha detto sì al Pordenone, ma il Perugia vuole Burrai in cambio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

