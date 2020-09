Liga risponde al padre di Messi: “Ripetiamo che la clausola è ancora valida” (Di venerdì 4 settembre 2020) La Liga risponde immediatamente al comunicato diffuso dal padre di Lionel Messi, Jorge, che pochi minuti prima aveva dichiarato pubblicamente come la clausola di 700 milioni per liberare la Pulce non fosse più valida. In attesa di una presa di posizione del Barcellona, è il campionato spagnolo a ribadire come la clausola sia invece ancora in atto: “La Liga ribadisce quanto scritto nel comunicato datato 30 agosto”. La Liga informa che la clausola di Lionel #Messi è ancora attiva pic.twitter.com/uqd6wdXBX2 — Luca Fiorino (@LucaFiorino24) September 4, 2020 Leggi su sportface

SkySport : Messi, Jorge risponde alla Liga: 'Non c'è clausola per la stagione 2019-20' - Eurosport_IT : La Liga risponde subito a Messi! ?? #LaLiga | #Messi | #Barcellona | #CalcioMercato - sportface2016 : #Liga risponde al padre di #Messi: 'Ripetiamo che la clausola è ancora valida' - LapoDeCarlo1 : 14:49 PADRE DI MESSI: 'LA CLAUSOLA NON E' VALIDA' 15:09 LA LIGA RISPONDE A MESSI: 'CLAUSOLA VALIDA' E guerra sia #Messi #Barcellona #Liga - oscarvalle1984 : RT @CalcioFinanza: #Messi risponde alla #Liga: «La clausola da 700 milioni non è applicabile» -