Libero: Mancini ha valutato la Juve, non tollera Lippi supervisore (Di venerdì 4 settembre 2020) Roberto Mancini, anche solo per pochi giorni, ha valutato la possibilità di lasciare la Nazionale e accasarsi sulla panchina della Juventus al posto di Sarri. Ma indipendentemente dai bianconeri il ct è stato davvero ad un passo dall’addio all’Italia. Secondo Libero Mancini non ha gradito – è un eufemismo – il “recupero” di Marcello Lippi, piazzato dalla Figc, a sua insaputa, nel ruolo di supervisore. “E davvero l’attrazione fatale italiana per i paradossi, per le complicazioni ancora più dannose che inutili che fa sì che il miglior comandante azzurro dell’ultimo decennio, l’uomo che fino a prova contraria ha ricostruito in tempi record dalle macerie di Ventura e Tavecchio, ... Leggi su ilnapolista

Italia, Mancini: "Nations League importante, possiamo crescere"

