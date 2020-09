Liberazione grifoni e altri animali selvatici domenica 6 settembre alla Riserva di Cornino (Di venerdì 4 settembre 2020) domenica 6 settembre 2020 saranno liberati esemplari curati alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino e numerosi animali selvatici recuperati dal CRAS di Udine e Pordenone FORGARIA NEL FRIULI – Riconquisteranno la libertà, spiccando nuovamente il volo dopo essere stati curati e rimessi in forze: nell’ambito della manifestazione “Vivi e liberi di volare“, in programma per domenica 6 settembre alla Riserva naturale regionale del lago di Cornino, alcuni esemplari di grifone che gli esperti della Riserva stessa hanno salvato, curato appunto e studiato verranno reintrodotti in natura, insieme a una ventina di ... Leggi su udine20

