Leo Messi resta al Barcellona: «Non avrei mai fatto causa al club della mia vita» (Di venerdì 4 settembre 2020) Alla fine, Lionel Messi resta. «Resto al Barcellona, mai avrei fatto causa al club della mia vita», dice il calciatore in una intervista concessa a Goal. Messi spiega che rimarrà in blaugrana fino al 30 giugno 2021, quindi fino alla scadenza naturale del suo contratto. «Continuerò al Barça e il mio atteggiamento non cambierà. Farò del mio meglio. Voglio sempre vincere, sono competitivo e non mi piace perdere». La clausola di 700 milioni verrebbe infatti fatta valere. E il passaggio necessario sarebbe quello di intentare una causa legale. No, non è «felice a Barcellona», dice durante l’intervista. Leo ... Leggi su open.online

FabrizioRomano : OFFICIAL: Leo Messi will stay in Barça also on 2020/21 season. ?? #FCB #Barcelona #Messi - MaxCallegari : Felice di riverderci per un altro anno su @DAZN_IT, carissimo Leo #Messi ?? Ma solo nuove magie e nuovi trofei ?? pot… - forumJuventus : GdS: 'Tra Suarez e la Juve c'è di mezzo un passaporto e Messi. E' corsa contro il tempo. Leo resterebbe al Barça. L… - GiorgioGigante : ??”Puoi vincere o perdere,perchè è molto difficile,ma devi competere.Almeno competere e non crollare come a Roma,Liv… - ksekoni__ : RT @FabrizioRomano: OFFICIAL: Leo Messi will stay in Barça also on 2020/21 season. ?? #FCB #Barcelona #Messi -