Le riprese di Lucifer 5 ripartono, la data del ritorno sul set per il finale di stagione (Di venerdì 4 settembre 2020) Le riprese del finale di Lucifer 5 possono finalmente ripartire. Lo scorso marzo, la serie con protagonista Tom Ellis stava ultimando quello che inizialmente era previsto come episodio conclusivo, quando la produzione ha ricevuto lo stop a causa della pandemia di Covid-19. Successivamente, Netflix ha annunciato che la sesta sarebbe stata l’ultima stagione. Lucifer è infatti tra i molti show televisivi che hanno dovuto sospendere le attività sul set per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Mentre diverse serie hanno deciso di ridurre gli episodi, la produzione Netflix ha finalmente scelto una data per il ritorno sul set. Secondo TVLine, le riprese di Lucifer 5 ripartiranno giovedì 24 settembre, ... Leggi su optimagazine

