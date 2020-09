Le Previsioni Meteo per l’ultima decade di settembre: prospettive sempre più autunnali per l’Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) Previsioni Meteo – Come di consueto, all’inizio di ogni mese cerchiamo di cogliere le linee guida essenziali della circolazione generale a scala euro-atlantica per l’intero mese, ossia quale potrebbe essere la circolazione prevalente. Naturalmente ci avvaliamo dei dati più sensibili in circolazione e funzionali a questo tipo di analisi, forniti direttamente dal Centro di Calcolo Europeo, senza la pretesa, però, di individuare, step per step, la collocazione delle figure bariche principali, piuttosto di individuare una efficace anomalia barica di massima. Ebbene, sulla base degli ultimi aggiornamenti proprio odierni, anche la terza decade di settembre, dopo aver già rilevato in altra sede che la seconda potrebbe presentare diverse fasi instabili, potrebbe ... Leggi su meteoweb.eu

