Le migliori risorse per fare Deepfake e capire come funzionano (Di venerdì 4 settembre 2020) Oggi fare Deepfake, cioè cambiare il volto di una persona in un filmato, è letteralmente alla portata di tutti. Ecco le App e i siti per capire come funzionano. Le immagini, i video ed i file audio che sembrano veri ma che di fatto non rappresentano la realtà sono definiti Deepfake. Questo termine è molto recente (è stato coniato nel 2017) e fa riferimento ad una tecnica digitale che, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, riesce a sintetizzare l’immagine umana partendo ad altre immagini e video già esistenti. L’applicazione più pratica, con risultati che vanno dal divertente all’inquietante, è quella di cambiare il volto di una persona in un filmato. Sono state sviluppate ... Leggi su newsmondo

CarloStagnaro : Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di and… - MapsGroup : Per la governance e le competenze, la sinergia tra enti consente di ottimizzare le risorse per raggiungere risultat… - rockinste : RT @MapsGroup: Per la governance e le competenze, la sinergia tra enti consente di ottimizzare le risorse per raggiungere risultati miglior… - GuidoDrovandi : RT @CarloStagnaro: Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di andare d… - fenicotteroaz : RT @CarloStagnaro: Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di andare d… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori risorse Le migliori risorse per fare Deepfake e capire come funzionano News Mondo Scuola, mancano 858 prof per affrontare il Covid: in arrivo 29 milioni di euro

Al Salento 29 milioni per dare alle scuole il personale aggiuntivo per la fase Covid, a fronte della richiesta delle scuole di 800 collaboratori scolastici e 858 docenti. Dopo i decreti ministeriali n ...

Fondi Mes, Pd: “Avviare procedure per attingere ai 37 mld”

Il gruppo del Partito democratico in consiglio regionale ha presentato un ordine del giorno per la prossima seduta in cui si chiede che “il presidente della Giunta regionale si impegni affinché la Con ...

Al Salento 29 milioni per dare alle scuole il personale aggiuntivo per la fase Covid, a fronte della richiesta delle scuole di 800 collaboratori scolastici e 858 docenti. Dopo i decreti ministeriali n ...Il gruppo del Partito democratico in consiglio regionale ha presentato un ordine del giorno per la prossima seduta in cui si chiede che “il presidente della Giunta regionale si impegni affinché la Con ...