Lazio, Luis Alberto: “Voglio godermi la Champions, stiamo lavorando bene” (Di venerdì 4 settembre 2020) “stiamo lavorando bene, siamo un gruppo unito. Difficile purtroppo avere le stesse sensazioni dello scorso anno a causa dell’assenza dei nazionali. Ma giochiamo insieme da cinque anni e ci conosciamo a memoria. In quest’ultima annata siamo diventati più maturi, una qualità che in precedenza era mancata: ora siamo in Champions League e ci confronteremo con i migliori giocatori al mondo, quello che tutti vorrebbero fare. Voglio godermela e divertirmi”. Luis Alberto è carico per l’imminente stagione della Lazio che prenderà il via a fine settembre e non vede l’ora di poter giocare la Champions League con la maglia dei biancocelesti. Lo spagnolo è reduce da un’annata stratosferica: “Il ... Leggi su sportface

Aquila6811 : RT @sportface2016: #Lazio, #LuisAlberto: 'Voglio godermi la #Champions' - zazoomblog : Lazio: Luis Alberto voglio godermi Champions e divertirmi - #Lazio: #Alberto #voglio #godermi - sportface2016 : #Lazio, #LuisAlberto: 'Voglio godermi la #Champions' - giacomointini : @callmegoodlife @Max_883 Luis Alberto pagato 4 milioni, però preferisco tacciare gli acquisti della lazio come pipp… - 1900_since : #LuisAlberto ai microfoni della #Lazio spera di tornare il #Mago pre #Lockdown. Parole anche sulla #ChampionsLeague -