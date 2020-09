Lavoro, tensione nel Vesuviano: operai Dema occupano fabbrica (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – Cassa integrazione a zero ore, scoppia la rabbia degli operai della Dema. Occupata l’azienda di Somma Vesuviana che lavora nel campo dell’aeronautica. Sono circa 500 i lavoratori dello stabilimento Vesuviano che ora vedono il proprio futuro in bilico. Già ieri è scoppiata la tensione quando alcuni operai sono saliti sui tetti delloa fabbrica minacciando anche di lanciarsi giù, ed ancora adesso permane lo stato di agitazione. Tutto è partito dalla decisione del management dell’azienda che, nella giornata di ieri, ha comunicato un ulteriore calo produttivo in relazione all’emergenza sanitaria. Mentre oggi continua il presidio degli operai a cui nel pomeriggio si ... Leggi su anteprima24

SassiLive : INDOTTO ENI VIGGIANO, FIM E UILM: “CRESCE LA TENSIONE: 60 ESUBERI ALLA MAERSK” - Affaritaliani : Ex Ilva, gli operai scioperano: scontro su modifiche del lavoro. Sale tensione - clow82 : Il mio rientro in #ufficio ... il #nero per spegnere la tensione e il #rosso per sentirsi belle .. e poi gli… - Delugas1987 : @FabDellaValle @pitbullrossoner Secondo me è in tensione per il preliminare di Europa League contro il dopo lavoro ferroviario irlandese. -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro tensione Ex Ilva, gli operai scioperano: scontro su modifiche del lavoro. Sale tensione Affaritaliani.it Bari, 12enne talento del tennis operato di scoliosi torna in campo e vince torneo

A ottobre 2019 l'intervento chirurgico, ad agosto 2020 la vittoria del torneo. A dieci mesi di distanza dalla delicata operazione per correggere una scoliosi idiopatica evolutiva, ha ripreso in mano l ...

BMW M Endurance, la catena che odia l’olio

Sono 90 anni che BMW indica nell’albero di trasmissione cardanico, senza manutenzione, ecologico e comodo, uno dei suoi capisaldi tecnici inamovibili. Era dunque tempo di fare un passo oltre e ora, gr ...

A ottobre 2019 l'intervento chirurgico, ad agosto 2020 la vittoria del torneo. A dieci mesi di distanza dalla delicata operazione per correggere una scoliosi idiopatica evolutiva, ha ripreso in mano l ...Sono 90 anni che BMW indica nell’albero di trasmissione cardanico, senza manutenzione, ecologico e comodo, uno dei suoi capisaldi tecnici inamovibili. Era dunque tempo di fare un passo oltre e ora, gr ...