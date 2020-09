Lavoro, Catalfo: nel mio piano detassazione rinnovi contratti (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – “Lo sviluppo della nostra economia e, in modo particolare, del mercato del Lavoro deve essere progettato partendo da un grande piano di investimenti, a cominciare da quelli nel Green e nel digitale. Ed è proprio su questo fronte che si sta concentrando l’impegno di tutto il Governo in vista dell’appuntamento di ottobre con la Commissione Europea per il Recovery Fund”. Lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo che traccia con chiarezza il perimetro dell’azione. “In quest’ottica – prosegue – gli Stati generali della Cgil Puglia a cui ho partecipato ieri sono stati per me un’occasione importante per condividere con le parti sociali i progetti che sto predisponendo al Ministero del ... Leggi su quifinanza

ricpuglisi : La staffetta generazionale: quella che doveva sostituire un lavoratore anziano prepensionato con #Quota100 con un l… - uolller : RT @giubileif: L’Italia è in declino perché governata da una delle peggiori classi dirigenti della storia, basta leggere cv del Ministro de… - bizcommunityit : Lavoro, Catalfo: nel mio piano de#tassazione rinnovi contratti - ItaliaOggi : Lavoro, Catalfo: nel mio piano la detassazione dei rinnovi dei contratti - SilviaAltini : RT @giubileif: L’Italia è in declino perché governata da una delle peggiori classi dirigenti della storia, basta leggere cv del Ministro de… -

